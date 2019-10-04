Арсенал – Стандард – 4:0 – видео голов и обзор матча

Арсенал разгромил Стандард в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Стандард.

Арсенал разгромил Стандард. В дебюте матча Мартинелли оформил дубль, еще один гол забил Джо Виллок. Во втором тайме Себальос поставил точку в матче, добив бельгийцев.

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Таким образом, Арсенал набрал 6 очков и возглавил группу F, Стандард делит с Айнтрахтом 2-3 места, имея в активе по 3 пункта.