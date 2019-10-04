Арсенал – Стандард – 4:0 – відео голів та огляд матчу

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Ліга Європи: Манчестер Юнайтед втратив очки з АЗ, Вулверхемптон здолав Бешикташ, Рома розписала нічию з ВольфсбергомЛіга Європи — 3 жовт 944
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