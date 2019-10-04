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Арсенал – Стандард – 4:0 – відео голів та огляд матчу

10:19 169 Читать на русском
Арсенал – Стандард – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Габріель Мартінеллі / Reuters

Арсенал розгромив Стандард в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Стандард.

13’ Габріел Мартінеллі
16’ Габріел Мартінеллі
22’ Джо Віллок
57’ Дані Себальйос
 
13’ Габріел Мартінеллі
16’ Габріел Мартінеллі
22’ Джо Віллок
57’ Дані Себальйос

Арсенал розгромив Стандард. В дебюті матча Мартінеллі оформив дубль, ще один гол забив Джо Віллок. В другому таймі Себальйос поставив крапку в матчі, добивши бельгійців.

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Таким чином, Арсенал набрав 6 очок та очолив групу F, Стандард поділяє з Айнтрахтом 2-3 місця, маючи в активі по 3 пункти.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга Європи Відеоновини Габріел Мартінеллі Габріел Мартінеллі Арсенал - Стандард Арсенал Арсенал Стандард Стандард
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