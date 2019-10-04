Лига Европы: Арсенал разгромил Стандард, Лацио одолел Ренн под наблюдением арбитра из Украины

Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 в группах D, E, F.

Лига Европы 2019/20, групповой этап, 2 тур

Группа D

Русенборг – ПСВ – 1:4

Голы: Адегбенро, 70 – Росарио, 14, Мелинг, 38 (аг), Мален, 41, 79

Спортинг – ЛАСК – 2:1

Голы: Фелипе, 58, Фернандеш, 63 – Рагуц, 16

Группа E

Лацио – Ренн – 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 64, Иммобиле, 75 – Морель, 55

Селтик – Клуж – 2:0

Голи: Эдуар, 20, Эльюнусси, 59

Группа F

Арсенал – Стандард – 4:0

Голы: Мартинелли, 13, 16, Уиллок, 22, Себальос, 57

Витория Гимараеш – Айнтрахт Ф 0:1

Гол: Н'Дика

ПСВ уверенно разобрался с Русенборгом и вышел в единоличные лидеры группы D, дублем отметился Дониелл Мален. Спортинг неудачно начал домашнюю встречу против ЛАСКа, однако нашел силы для ответа во втором тайме. Решающий гол в активе лидера португальцев Бруну Фернандеша.

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Лацио с Ренном провели первый тайм "всухую", зато второй превратился в перестрелку с положительным итогом для "орлов". Следует отметить, что матч двух команд из топ-чемпионатов обслуживал украинский арбитр Сергей Бойко. В параллельной встрече квартета Е Селтик уверенно разобрался с Клужем. Шотландцы продолжают обходиться без Марьяна Шведа, который восстанавливается от повреждения.

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Арсенал снова устроил себе развлечение в матче Лиги Европы. После легкой победы над Айнтрахтом (3:0) "канониры" не заметили бельгийский Стандард – разгром 4: 0, который с дубля начал летний новичок лондонцев Габриэл Мартинелли. Во второй игре этой группы франкфуртские "орлы" смогли добыть свои первые очки, однако уверенной их победу над Виторией Гимараеш не назовешь – скромные 1:0. Украинец Валерий Бондаренко не попал даже в заявку португальской команды на отчетное противостояние.