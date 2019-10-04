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Лига Европы: Арсенал разгромил Стандард, Лацио одолел Ренн под наблюдением арбитра из Украины

00:12 16 Читати українською
Лига Европы: Арсенал разгромил Стандард, Лацио одолел Ренн под наблюдением арбитра из Украины
Арсенал – Стандард / Твиттер Лиги Европы

Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 в группах D, E, F.

13’ Габриэл Мартинелли
16’ Габриэл Мартинелли
22’ Джо Виллок
57’ Дани Себальос
 
13’ Габриэл Мартинелли
16’ Габриэл Мартинелли
22’ Джо Виллок
57’ Дани Себальос

Лига Европы 2019/20, групповой этап, 2 тур

Группа D

Русенборг – ПСВ – 1:4

Голы: Адегбенро, 70 – Росарио, 14, Мелинг, 38 (аг), Мален, 41, 79

Спортинг – ЛАСК – 2:1

Голы: Фелипе, 58, Фернандеш, 63 – Рагуц, 16

Группа E

Лацио – Ренн – 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 64, Иммобиле, 75 – Морель, 55

Селтик – Клуж – 2:0

Голи: Эдуар, 20, Эльюнусси, 59

Группа F

Арсенал – Стандард – 4:0

Голы: Мартинелли, 13, 16, Уиллок, 22, Себальос, 57

Витория Гимараеш – Айнтрахт Ф 0:1

Гол: Н'Дика

ПСВ уверенно разобрался с Русенборгом и вышел в единоличные лидеры группы D, дублем отметился Дониелл Мален. Спортинг неудачно начал домашнюю встречу против ЛАСКа, однако нашел силы для ответа во втором тайме. Решающий гол в активе лидера португальцев Бруну Фернандеша.

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Лацио с Ренном провели первый тайм "всухую", зато второй превратился в перестрелку с положительным итогом для "орлов". Следует отметить, что матч двух команд из топ-чемпионатов обслуживал украинский арбитр Сергей Бойко. В параллельной встрече квартета Е Селтик уверенно разобрался с Клужем. Шотландцы продолжают обходиться без Марьяна Шведа, который восстанавливается от повреждения.

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Арсенал снова устроил себе развлечение в матче Лиги Европы. После легкой победы над Айнтрахтом (3:0) "канониры" не заметили бельгийский Стандард – разгром 4: 0, который с дубля начал летний новичок лондонцев Габриэл Мартинелли. Во второй игре этой группы франкфуртские "орлы" смогли добыть свои первые очки, однако уверенной их победу над Виторией Гимараеш не назовешь – скромные 1:0. Украинец Валерий Бондаренко не попал даже в заявку португальской команды на отчетное противостояние.

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Теги
Лига Европы Арсенал - Стандард Витория Гимараэш - Айнтрахт Франкфурт Русенборг - ПСВ Селтик - ЧФР Клуж Лацио - Ренн ПСВ ПСВ Селтик Селтик Арсенал Арсенал Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лацио Лацио
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