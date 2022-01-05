Мерсисайдцы не могут рассчитывать на ряд игроков и хотят добиться отложения матча против Арсенала.

"Красные" подали заявку с просьбой о переносе игры. Ливерпуль аргументирует свое ходатайство ростом подозреваемых случаев коронавируса и значительным уменьшением количества доступных футболистов. Также клуб отменил все тренировки первой команды во избежание распространения болезни, информирует официальный сайт мерсисайдцев.

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Пока в Ливерпуле не видят перспектив улучшения текущей ситуации, поэтому клуб считает целесообразным принять решение о переносе матча. Реакция EFL на заявление пока неизвестна.

Поединок Арсенал – Ливерпуль намечен на завтра, 6 января. Ответный матч должны сыграть 13 числа.

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