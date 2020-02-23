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Арсенал – Эвертон – 3:2 – видео голов и обзор матча

21:19 178 Читати українською
Арсенал – Эвертон – 3:2 – видео голов и обзор матча
Обамеянг и Нкетия / твиттер АПЛ

Арсенал перестрелял Эвертон в матче 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Эвертон.

27’ Эдвард Нкетия
33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
47’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Доминик Кэлвер-Левин 1’
Ришарлисон 45+5’
1’ Доминик Кэлвер-Левин
27’ Эдвард Нкетия
33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
47’ Пьер-Эмерик Обамеянг
45+5’ Ришарлисон

Эвертон открыл счет уже на первой минуте, Кэлверт-Левин ударом через себя пробил Лено после розыгрыша штрафного. В ответ Нкетия классно замкнул навес Саки, а чуть позже Обамеянг реализовал выход 2 в 1. Ришарлисон перед перерывом снова восстановил паритет, но в начале второй половины Пьер-Эмерик оформил дубль и принес победу "канонирам".

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Таким образом, Арсенал набрал 37 очков и поднялся на 9 место, Эвертон с 36 пунктами остался одиннадцатым.

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Арсенал - Эвертон Арсенал Арсенал Англия Видеоновости Эвертон Эвертон
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