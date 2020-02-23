Арсенал – Эвертон – 3:2 – видео голов и обзор матча

Арсенал перестрелял Эвертон в матче 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Эвертон.

Эвертон открыл счет уже на первой минуте, Кэлверт-Левин ударом через себя пробил Лено после розыгрыша штрафного. В ответ Нкетия классно замкнул навес Саки, а чуть позже Обамеянг реализовал выход 2 в 1. Ришарлисон перед перерывом снова восстановил паритет, но в начале второй половины Пьер-Эмерик оформил дубль и принес победу "канонирам".

Арсенал переиграл Эвертон, Манчестер Юнайтед разгромил Уотфорд: 27-й тур АПЛ, воскресенье

Таким образом, Арсенал набрал 37 очков и поднялся на 9 место, Эвертон с 36 пунктами остался одиннадцатым.