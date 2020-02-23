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Арсенал – Евертон – 3:2 – відео голів та огляд матчу

21:13 260 Читать на русском
Арсенал – Евертон – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Обамеянг та Нкетія / твіттер АПЛ

Арсенал перестріляв Евертон у матчі 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Евертон.

27’ Едвард Нкетія
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
47’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Домінік Келверт-Левін 1’
Рішарлісон 45+5’
1’ Домінік Келверт-Левін
27’ Едвард Нкетія
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
47’ П'єр-Емерік Обамеянг
45+5’ Рішарлісон

Евертон відкрив рахунок вже на першій хвилині, Келверт-Левін ударом через себе пробив Лєно після розіграшу штрафного. У відповідь Нкетія класно замкнув навіс Саки, а трохи пізніше Обамеянг реалізував вихід 2 в 1. Рішарлісон перед перервою знову відновив паритет, але на початку другої половини П'єр-Емерік оформив дубль та приніс перемогу "канонірам".

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Таким чином, Арсенал набрав 37 очок та піднявся на 9 місце, Евертон з 36 пунктами залишився одинадцятим.

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