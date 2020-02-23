Арсенал – Евертон – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Англія — 20:29 956
-
Арсенал переграв Евертон, Манчестер Юнайтед розтрощив Уотфорд: 27-й тур АПЛ, неділя
-
Шахтар вирвав перемогу над Десною – дебют VAR врятував "гірників", ефектний гол Марлоса поставив крапкуУкраїна — 18:59 5982
-
Карпати розписали нічию зі СК Дніпро-1 і залишились на дні УПЛУкраїна — 15:54 714
-
Луго мінімально переміг Ов'єдо: Кравець створює серйозні проблеми для Луніна, який отримав найнижчу оцінку в командіІспанія — 14:54 6495
-
"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 5222