Арнаутович – о победе Австрии над сборной Украины: Я на седьмом небе от счастья
09:20 - Читати українською
Форвард австрийцев Марко Арнаутович заявил, что им удалось закрыть рты всем скептикам, которые не верили в их победу.
"Я на седьмом небе от счастья. Так много людей сомневались в нас. Мы им показали.
"Катастрофа" и "неуважение к собственным фанатам": Шевченко напоминает Фоменко – кто проваливает Евро и на кого молиться
Мы знали, что это финал. Мы все этого хотели, вы могли это видеть", – цитирует Арнаутовича официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Австрии в 3 туре группового этапа Евро-2020 (0:1). Сейчас судьба "желто-синих" зависит от выступлений других команд.
Украина – Австрия: Шевченко загонял команду в угол – провал всех и каждого, но шансы на плей-офф Евро-2020 растут
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter