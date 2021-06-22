Форвард австрийцев Марко Арнаутович заявил, что им удалось закрыть рты всем скептикам, которые не верили в их победу.

"Я на седьмом небе от счастья. Так много людей сомневались в нас. Мы им показали.

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Мы знали, что это финал. Мы все этого хотели, вы могли это видеть", – цитирует Арнаутовича официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Австрии в 3 туре группового этапа Евро-2020 (0:1). Сейчас судьба "желто-синих" зависит от выступлений других команд.

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