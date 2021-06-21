Сборная Украины проиграла заключительный матч группового этапа Евро-2020 против Австрии, но шансы на плей-офф все еще остаются. Экспертный разбор полетов и реакция известных болельщиков – уже на "Футбол 24".

Ярмоленко не спас от поражения / УЕФА

Сыграем в лотерею. После справедливого поражения от австрийцев команда Шевченко зависит от турнирных раскладов в других группах. Мы уступили по всем статьям. Итоговые 0:1 не показывают реальной картины, "сине-желтые" могли пропустить больше. Печально, ведь украинские фаны в Бухаресте сделали все, чтобы Ярмоленко и Ко чувствовали себя как дома.

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