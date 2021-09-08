Армения и Лихтенштейн открыли игровой день европейского отбора на чемпионат мира.

Армяне начали отбор с трех побед подряд, но сентябрь сложился откровенно провально – погром от Германии (0:6) и две ничьи.

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Подопечные Капарроса владели преимуществом на протяжении первого тайма и таки добились своего перед перерывом. Мхитаряна сбили в штрафной, но судья Дуе Струкан проигнорировал эпизод. VAR призвал хорвата к монитору, чтобы пересмотреть контакт – пенальти. Экс-звезда Шахтера сам реализовал удар с "точки".

Хозяева несколько сбросили обороты во второй половине, за что поплатились аж на 80-ой минуте. Простенький удар по центру стал проблемой для голкипера Юрченко, который отбил мяч на ногу 19-летнему Ноа Фрику – 1:1. Армения потеряла шанс обойти Германию, но пока остается на второй строчке группы J. У Лихтенштейна свой праздник – первое очко в текущем отборе.

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