ЧМ-2022, квалификация, группа A, 6-й тур

Азербайджан – Португалия – 0:3

Голы: Б. Силва, 26, Ан. Силва, 31, Жота, 75

Судьба поединка в Баку фактически была решена в первой трети. На 26-й минуте Фернандеш отдал классный пас из глубины, а Бернарду Силва результативно замкнул дальнюю штангу. Еще через пять минут звезда МЮ исполнил уже фланговый навес, Диогу Жота сбросил под удар свободному Андре Силва, и бомбардир отправил мяч в сетку. Добили закавказцев подопечные Сантуша на 75-й: молниеносная контратака пиренейцев завершилась подачей Канселу на Диогу Жоту, который головой переправил мяч в ворота.

Турнирная таблица квалификационных групп ЧМ-2022