ЧМ-2022, отбор: Португалия без Роналду на классе разгромила Азербайджан
20:51 - Читати українською
Начался 6-й тур квалификации к чемпионату мира-2022 в зоне УЕФА. Отчет первого поединка на "Футбол 24".
ЧМ-2022, квалификация, группа A, 6-й тур
Азербайджан – Португалия – 0:3
Голы: Б. Силва, 26, Ан. Силва, 31, Жота, 75
Судьба поединка в Баку фактически была решена в первой трети. На 26-й минуте Фернандеш отдал классный пас из глубины, а Бернарду Силва результативно замкнул дальнюю штангу. Еще через пять минут звезда МЮ исполнил уже фланговый навес, Диогу Жота сбросил под удар свободному Андре Силва, и бомбардир отправил мяч в сетку. Добили закавказцев подопечные Сантуша на 75-й: молниеносная контратака пиренейцев завершилась подачей Канселу на Диогу Жоту, который головой переправил мяч в ворота.
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