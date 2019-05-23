Вірменія використовує Мхітаряна з метою провокації, – МЗС Азербайджану

Прес-секретар МЗС Вірменії Анна Нагдалян виступила із заявою щодо відмови Мхітаряна брати участь в фінальному матчі Ліги Європи в Баку.

"Особисто я, як прес-секретар МЗС, неодноразово відзначала, що Азербайджан не ототожнює спорт і політику. Азербайджан не вперше приймає престижні спортивні змагання, в яких брали участь і спортсмени вірменського походження.

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На жаль, цей крок ще раз наочно продемонстрував, що Вірменія не має наміру готувати свій народ до миру, як це було зазначено в заявах співголів Мінської групи ОБСЄ. Вірменія використовує гравця Арсенала вірменського походження у своїх провокаційних цілях.

Немислимо і смішно, що моноетнічна Вірменія, яка проводить етнічні чистки на окупованих азербайджанських територіях, звинувачує Азербайджан в расизмі. Співіснування різних релігій і етнічних груп в атмосфері миру і толерантності в Азербайджані добре відомо всьому світу ", – цитує Абдулаєву Супутник Азербайджан.

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