Мхитарян официально пропустит финал Лиги Европы против Челси – игрок прокомментировал решение Арсенала

Арсенал выступил с официальным заявлением относительно участия полузащитника Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы с Челси.

"Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против Челси. Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мхитарян был частью команды, но после обсуждения этого с Генрихом и его семьей, мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой.

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Мы написали в УЕФА, выражая глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения. Мы разочарованы, что такой игрок при таких обстоятельствах пропустит важный матч – финал еврокубка, что происходит очень редко в карьере футболиста", – говорится в заявлении Арсенала на официальном сайте клуба.

"Такие матчи редко происходят в карьере футболиста, поэтому я очень расстроен. Буду поддерживать свою команду. Привезите трофей домой, ребята", – написал Мхитарян в своем твиттере.

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