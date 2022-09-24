Данило Ігнатенко став найкращим гравцем зустрічі з Вірменією за версією WhoScored, отримавши 9,5 балів з 10 можливих. З найближчих переслідувачів – Олександр Зубков та Олександр Тимчик (обидва по 8,6 бала) і Артем Довбик (8,2 бала).

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Натомість портал SofaScore найвищу оцінку поставив одразу двом гравцям – Ігнатенку та Довбику – по 8,8. Зубков заробив 8,5 бала, а Тимчик – 8,3.

До слова, Ігнатенко за 90 хвилин на полі забив гол (дебютний), 76 разів торкнувся м’яча, віддав 53 точні передачі з 60 (88%), завдав 3 удари по воротах (1 точний та 2 повз), провів 2 вдалих обведення з 2, виграв одну верхову дуель з двох тощо. Довбик, який з'явився на полі на 67-й хвилині, встиг оформити дубль та віддав асист, завдав 3 удари по воротах (2 точних і 1 заблокований) і віддав 4 точні передачі з 7 (57%).

Нагадаємо, Україна на виїзді розтрощила Вірменію 5:0 і очолила турнірну таблицю групи В1 (до матчу Шотландії з Ірландією). Вже у вівторок, 27 вересня, "синьо-жовті" зійдуться у вирішальному двобої з шотландцями за вихід в еліту Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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