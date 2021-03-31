Армения – Румыния – 3:2 – видео голов и обзор матча
Армения принимала Румынию в рамках третьего тура квалификации к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Несмотря на не слишком громкую вывеску матча, зрители поединка не остались разочарованными увиденным.
Отбор к ЧМ-2022: Армения в безумной перестрелке с румынами осуществила камбэк и обошла Германию
Во втором тайме команды устроили настоящие качели, забив 5 мячей. Многочисленные армянские болельщики сыграли не последнюю роль в мотивации своей национальной команды, которая смогла осуществить впечатляющий камбэк и вырвать победу в конце матча.
Армения с 9-ю очками возглавила группу J, у румын всего три зачетных баллов.
Капитана соперника сборной Украины выгнали из команды – очередной громкий скандал в отборе ЧМ-2022