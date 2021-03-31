Армения принимала Румынию в рамках третьего тура квалификации к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Несмотря на не слишком громкую вывеску матча, зрители поединка не остались разочарованными увиденным.

Отбор к ЧМ-2022: Армения в безумной перестрелке с румынами осуществила камбэк и обошла Германию

Во втором тайме команды устроили настоящие качели, забив 5 мячей. Многочисленные армянские болельщики сыграли не последнюю роль в мотивации своей национальной команды, которая смогла осуществить впечатляющий камбэк и вырвать победу в конце матча.

Армения с 9-ю очками возглавила группу J, у румын всего три зачетных баллов.

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