Вірменія приймала Румунію в рамках третього туру кваліфікації до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Попри не надто гучну вивіску матчу, глядачі поєдинку не залишились розчарованими побаченим.

Відбір до ЧС-2022: Вірменія у шаленій перестрілці з румунами здійснила камбек та обійшла Німеччину

У другому таймі команди влаштували справжні качелі, забивши 5 м'ячів. Численні вірменські вболівальники відіграли не останню роль на мотивації своєї національної команди, яка змогла здійснити вражаючий камбек і вирвати перемогу наприкінці матчу.

Вірменія з 9-ма очками очолила групу J, у румунів лише три залікових балів.

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