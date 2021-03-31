Вірменія – Румунія – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Вірменія приймала Румунію в рамках третього туру кваліфікації до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Попри не надто гучну вивіску матчу, глядачі поєдинку не залишились розчарованими побаченим.
Відбір до ЧС-2022: Вірменія у шаленій перестрілці з румунами здійснила камбек та обійшла Німеччину
У другому таймі команди влаштували справжні качелі, забивши 5 м'ячів. Численні вірменські вболівальники відіграли не останню роль на мотивації своєї національної команди, яка змогла здійснити вражаючий камбек і вирвати перемогу наприкінці матчу.
Вірменія з 9-ма очками очолила групу J, у румунів лише три залікових балів.
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