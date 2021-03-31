Армения принимала Румынию в рамках квалификации к ЧМ-2022. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Отбор к ЧМ-2022, 3-й тур

Армения – Румыния – 3:2

Голы: Сперцян, 56, Апроян, 87, Баргесян, 89 – Чикелдеу, 62, 71

Удаление: Пушкаш, 78 (Р)

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Соперники активно начали игру и имели несколько хороших возможностей, чтобы открыть счет, но весь экшн команды приберегли на второй тайм.

На гол армян после перерыва гости быстро ответили двумя мячами и, казалось, смогут легко сохранить это преимущество. Однако сборную Румынии подвел Пушкаш, который заработал удаление. Такое преимущество в количестве, дополненое бешеной поддержкой трибун, заставило команду Армении побежать вперед. Штурм был небесполезным, до финального свистка хозяева умудрились забить еще дважды и вырвать победу.

Пока лидер группы J сборная Германии еще не сыграла своего поединка третьего тура, армяне с 9-ю очками лидируют.

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