Уже в четверг, 10 августа, киевляне проведут первую встречу квалификации в Лиге конференций.

Киевское Динамо сегодня, 8 августа, прибыло в Грецию на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Об этом пишет клубная пресс-служба "бело-синих".

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги конференций – Динамо узнало непростой путь в групповой турнир

На стартовую игру в еврокубках нынешнего сезона тренерский штаб киевлян взял 28 игроков:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;

Защитники: Вивчаренко, Попов, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Дубинчак;

Полузащитники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Кабаев, Буяльский, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани;

Нападающие: Ванат, Бенито.

Напомним, уже в четверг, 10 августа, Динамо стартует в еврокубках – "бело-синие" впервые в истории сыграют в Лиге конференций. Соперником команды Луческу станет греческий Арис. Начало встречи в 21.15.

Космос от Динамо не без скандала, шторм в Шахтере с мыслями об отставке нового тренера еще до ЛЧ – сенсационная УПЛ