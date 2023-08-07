"Футбол 24" проанализировал результаты матчей 2-го тура УПЛ, в которых не обошлось без сенсаций.

Динамо эффектно победило Оболонь (4:2) с дублем Андрея Ярмоленко, но не обошлось без скандала – работа арбитра была, мягко говоря, не идеальной.

Шахтер продолжает штормить после смены тренера – "горняки" разошлись миром с Вересом благодаря хитрому голу Матвиенко. Это уже второй подряд матч, в котором чемпион Украины сталкивается с проблемами, что порождает слухи о возможной смене тренера. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".