Судьбу матча в Греции решил единственный гол с пенальти, назначенный за игру рукой Александра Сироты. Киевляне тоже могли получить право на 11-метровый, однако падение Виталия Буяльского осталось без внимания австралийского арбитра Джарреда Джиллетта.

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"В центре внимания обозревателей оказались два эпизода: с назначением пенальти в ворота динамовцев и игнорирование арбитром фола защитника греков на Буяльском. Поскольку было касание мяча к руке Сироты, то наказание было справедливым. К сожалению, здесь есть вина стопера киевлян, который в момент удара не контролировал свои руки.

Что касается падения Буяльского, то арбитр имел полное право назначить 11-метровый. Защитник хозяев толкнул динамовца в штрафной, когда тот рвался к воротам. Кстати, в этом эпизоде рефери был явно непоследователен. Если уже не назначил пенальти, то должен был показать Буяльскому желтую карточку за симуляцию. Этого не произошло.

Конечно, если бы на матче в Салониках работала система VAR, то у арбитра была бы возможность исправить свою ошибку, и тогда справедливость победила бы", – рассказал Ступар в комментарии Sport.ua.

Ответный матч Динамо Киев – Арис состоится 17 августа в Бухаресте. Для выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций бело-синим нужно отыграть выездное поражение 0:1.

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