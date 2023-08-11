Як відомо, долю матчу в Греції вирішив єдиний гол із пенальті, призначений за гру рукою Олександра Сироти. Кияни теж могли отримати право на 11-метровий, проте падіння Віталія Буяльського залишилося без уваги австралійського арбітра Джарреда Джіллетта.

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"У центрі уваги оглядачів опинилися два епізоди: з призначенням пенальті у ворота динамівців та ігнорування арбітром фолу захисника греків на Буяльському. Оскільки був дотик м'яча до руки Сироти, то покарання було справедливим. На жаль, тут є вина стопера киян, який у момент удару не контролював свої руки.

Щодо падіння Буяльського, то арбітр мав повне право призначити 11-метровий. Оборонець господарів штовхнув динамівця в карному майданчику, коли той рвався до воріт. До речі, в цьому епізоді рефері був явно непослідовний. Якщо вже не призначив пенальті, то повинен був показати Буяльському жовту картку за симуляцію. Цього не сталося.

Звичайно, коли б на матчі в Салоніках працювала система VAR, то в арбітра була б можливість виправити свою помилку, і тоді справедливість би перемогла", – розповів Ступар у коментарі Sport.ua.

Матч-відповідь Динамо Київ – Аріс відбудеться 17 серпня у Бухаресті. Для виходу у раунд плей-офф кваліфікації Ліги конференцій "біло-синім" потрібно відіграти виїзну поразку 0:1.

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