Аргентинский футболист умер после сердечного приступа – ему был всего 21 год
08:00 - Читати українською
Нападающий Фабрисио Наварро внезапно ушел из жизни.
Форвард 2001 года рождения, выступавший за молодежную команду аргентинского Атлетико Тукуман, скончался после сердечного приступа. Инцидент произошел в среду, 15 июня.
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В то время Фабрисио Наварро находился в своем доме и не занимался физическими нагрузками. К сожалению, спасти парня не смогли – врачи констатировали смерть игрока.
Аргентинский клуб в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким умершего футболиста, которому исполнился всего 21 год.
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