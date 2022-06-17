Форвард 2001 года рождения, выступавший за молодежную команду аргентинского Атлетико Тукуман, скончался после сердечного приступа. Инцидент произошел в среду, 15 июня.

Двое воспитанников Шахтера воевали на стороне "Л/ДНР": одного убили, другой ранен – источник

В то время Фабрисио Наварро находился в своем доме и не занимался физическими нагрузками. К сожалению, спасти парня не смогли – врачи констатировали смерть игрока.

Аргентинский клуб в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким умершего футболиста, которому исполнился всего 21 год.