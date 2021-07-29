Украинский легионер Роман Зозуля, у которого недавно сорвался переход в Алькоркон, нашел себе новую команду.

Форвард Роман Зозуля продолжит карьеру в Эшториле, сообщаетA Bola.

Зозуля не перейдет в Алькоркон – трансфер окончательно сорвался из-за протестов фанатов

31-летний украинец подписал с "канарейками" контракт до июня 2022 года.

Напомним, Зозуля стал свободным агентом после четырех лет выступлений за Альбасете. Роман мог продолжить выступления в Сегунде, однако его переход в Алькоркон сорвали фанаты, обвинив украинца в фашизме.

К слову, Эшторил стал победителем второго дивизиона Португалии и вернулся в Примейра-лигу после трех сезонов отсутствия в элите.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну