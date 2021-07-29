25-річний вихованець Рівер Плейт приєднався до Остіна, який базується в однойменному місті штату Техас і посідає останнє місце в Західній конференції МЛС. Дріуссі підписав довгостроковий контракт, інформує офіційний сайт американського клубу.

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Будь-яких деталей трансферу Остін не повідомив. Відомо, що днями Себастьян скористався правом викупу свого контракту в російського Зеніта, за який виступав останні 4 роки. У пітерському клубі аргентинський форвард, який може зіграти і на фланзі атаки, тричі став чемпіоном Росії.

За неофіційною інформацією, бажання покинути Росію обійшлося форварду в 6 млн євро. У 2017-му Зеніт заплатив за нього 15 мільйонів.

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