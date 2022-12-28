Аргентинців запитали, чи проголосували б вони за Мессі на президентських виборах: відповідь шокувала
00:21 - Читать на русском
43,7% аргентинців проголосували б за Ліонеля Мессі на президентських виборах.
Дослідницький центр Giacobbe y Asociados провів серед аргентинців опитування президентських виборів. Соціологи поцікавилися, чи проголосували б жителі Аргентини за Ліонеля Мессі.
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Як повідомляє MSN, 43,7% відповіли згодою. 17,5% респондентів відповіли "можливо", а 37,8% опитаних проголосували б проти Мессі. Ще 1% респондентів відмовилися відповідати.
В опитуванні взяли участь понад 2500 аргентинців.
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