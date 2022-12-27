Лионель Месси отдыхает в Росарио и не думает о клубном футболе.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил возможность отдохнуть после победного для себя ЧМ-2022. Как информирует TYC Sports, ссылаясь на французские СМИ, звезда ПСЖ пропустит следующие три матча своей команды.

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Месси пропустит матчи чемпионата Франции со Страсбуром и Ленсом, а также кубковую встречу с Шатору.

Ожидается, что Лионель вернется к тренировкам в следующий вторник, 3 января. Аргентинец вернётся на поле в среду, 11 января, когда ПСЖ встретится с Анже.

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