ЧМ-2022, Южная Америка. Квалификация, 18 тур

Боливия – Бразилия – 0:4

Голы: Пакета, 24, Ришарлисон, 45, 90+1, Гимараеш, 66

Венесуэла – Колумбия – 0:1

Гол: Хамес, 45+4(п)

Перу – Парагвай – 2:0

Голы: Лападула, 5, Йотун, 42

Чили – Уругвай – 0:2

Голы: Суарес, 79, Вальверде, 90

Эквадор – Аргентина – 1:1

Голы: Валенсия, 90+1 – Альварес, 24

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Перед последним туром интрига сохранялась только в борьбе за пятую путевку, позволяющую сыграть в межконтинентальном плей-офф. На нее претендовали сразу три команды, но сборная Перу не дала конкурентам никаких шансов. Лападула уже на 5-й минуте забил, как оказалось, победный гол, а еще до перерыва Йотун удвоил преимущество.

Бразилия третий матч отбора подряд выиграла со счетом 4:0. Тите оставил в запасе Неймара и в общем-то дал шанс тем, кто имел меньше практики, однако Боливии это совсем не помогло. У Ришарлисона дубль, а Гимараеш и Пакета записали в свой актив голос=+ассист. Бразилия выиграла группу, хотя судьба скандального матча против Аргентины пока неизвестна.

Что касается "альбиселесте", то они завершили отбор с привкусом еще одного скандала. Новичок Манчестер Сити Хулиан Альварес открыл счет в первом тайме, но Эквадор получил право на очень спорный пенальти уже в компенсированное время. Эннер Валенсия изначально Рулли не обыграл, но был первым на добивании. Ничья.

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