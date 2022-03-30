ЧС-2022, Південна Америка. Кваліфікація, 18 тур

Болівія – Бразилія – 0:4

Голи: Пакета, 24, Рішарлісон, 45, 90+1, Гімараєш, 66

Венесуела – Колумбія – 0:1

Гол: Хамес, 45+4 (п)

Перу – Парагвай – 2:0

Голи: Лападула, 5, Йотун, 42

Чилі – Уругвай – 0:2

Голи: Суарес, 79, Вальверде, 90

Еквадор – Аргентина – 1:1

Голи: Валенсія, 90+1 – Альварес, 24

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Перед останнім туром інтрига зберігалася лише у боротьбу за п'яту путівку, яка дає право зіграти у міжконтинентальному плей-офф. На неї претендували відразу три команди, але збірна Перу не дала конкурентам жодних шансів. Лападула вже на 5-й хвилині забив, як виявилося, переможний гол, а ще до перерви Йотун подвоїв перевагу.

Бразилія третій матч відбору поспіль виграла з рахунком 4:0. Тіте залишив у запасі Неймара й загалом дав шанс тим, хто мав менше практики, однак Болівії це зовсім не допомогло. У Рішарлісона дубль, а Гімараєш та Пакета записали у свій актив гол+асист. Бразилія виграла групу, хоча доля скандального матчу проти Аргентини поки невідома.

Що ж до "альбіселесте", то вони завершили відбір з присмаком ще одного скандалу. Новачок Манчестер Сіті Хуліан Альварес відкрив рахунок у першому таймі, але Еквадор отримав право на дуже суперечливий пенальті вже у компенсований час. Еннер Валенсія спочатку Руллі не переграв, але був першим на добиванні. Нічия.

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