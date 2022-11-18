Многие болельщики "альбиселестес" удивлены, почему не получил шанс 18-летний Алехандро Гарначо, сообщает Marca.

Юный вингер феерил за Манчестер Юнайтед и даже выиграл награду лучшего игрока ноября (2+2 в 4 матчах). Некоторые предполагали, что главный тренер аргентинцев Лионель Скалони сразу возьмет Гарначо на Мундиаль, но в первоочередной список из 26 игроков Алехандро не попал. Не вызвали юношу и тогда, когда из-за травм вылетели Нико Гонсалес и Хоакин Корреа.

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В соцсетях начали строить конспирологические версии, что Скалони не любит Гарначо из-за испанского прошлого. Мать вингера аргентинка, но сам он родился в Мадриде и провел детские годы в академии Атлетико. До сборных U-18 парень защищал цвета именно Испании, но затем вдруг передумал в пользу Аргентины. В этом году Скалони уже вызывал звездочку МЮ, хотя на поле так и не выпустил, поэтому у того до сих пор есть возможность вернуться под флаги Испании.

Масла в огонь добавил сам обиженный Алехандро, поставив лайк под публикацией: "Они не зовут Гарначо, потому что он испанец". Правда, парень быстро убрал "следы преступления" и, вероятно, все же надеется завоевать доверие Скалони в будущем.

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