Багато вболівальників "альбіселестес" здивовані, чому не отримав шанс 18-річний Алехандро Гарначо, інформує Marca.

Юний вінгер феєрив за Манчестер Юнайтед і навіть виграв нагороду найкращого гравця листопада (2+2 у 4 матчах). Дехто припускав, що головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні відразу візьме Гарначо на Мундіаль, але в першочерговий список з 26 гравців Алехандро не потрапив. Не викликали юнака і тоді, коли через травми вилетіли Ніко Гонсалес та Хоакін Корреа.

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У соцмережах почали будувати конспірологічні версії, що Скалоні не любить Гарначо через іспанське минуле. Мати вінгера аргентинка, однак сам він народився в Мадриді і провів дитячі роки в академії Атлетіко. До збірних U-18 хлопець захищав кольори саме Іспанії, але потім раптом передумав на користь Аргентини. Цього року Скалоні вже викликав зірочку МЮ, хоча на поле так і не випустив, тому той досі має можливість повернутися під прапори Іспанії.

Масла у вогонь додав сам ображений Алехандро, поставивши лайк під публікацією: "Вони не кличуть Гарначо, бо він іспанець". Щоправда, хлопець швиденько прибрав "сліди злочину" і, ймовірно, все ж сподівається завоювати довіру Скалоні в майбутньому.

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