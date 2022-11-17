"Есть вероятность, что список из 26 игроков изменится. Посмотрим. Есть игроки, которые не готовы на 100 процентов. Мы хотим быть осторожными и посмотреть, как они будут прогрессировать", – заявил Скалони.

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Хотя специалист не стал рассказывать детали, аргентинское издание Ole раскрыло фамилии тех игроков, чье состояние вызывает беспокойство тренерского штаба. Речь идет о Хоакине Корреа, Николасе Гонсалесе, Маркосе Акунье, Хуане Фойте, Кристиане Ромеро, Леандро Паредесе, Пауло Дибале и Алехандро Гомесе.

Напомним, что свой путь на ЧМ-2022 сборная Аргентины начнет 22 ноября матчем против Саудовской Аравии. Также Месси и Ко на групповом этапе сыграют против команд Мексики и Польши.

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