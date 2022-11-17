Аргентина может внести экстренные изменения в заявку на ЧМ-2022 – тренер жалуется на состояние игроков, известны фамилии
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обеспокоен кадровой ситуацией.
"Есть вероятность, что список из 26 игроков изменится. Посмотрим. Есть игроки, которые не готовы на 100 процентов. Мы хотим быть осторожными и посмотреть, как они будут прогрессировать", – заявил Скалони.
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Хотя специалист не стал рассказывать детали, аргентинское издание Ole раскрыло фамилии тех игроков, чье состояние вызывает беспокойство тренерского штаба. Речь идет о Хоакине Корреа, Николасе Гонсалесе, Маркосе Акунье, Хуане Фойте, Кристиане Ромеро, Леандро Паредесе, Пауло Дибале и Алехандро Гомесе.
Напомним, что свой путь на ЧМ-2022 сборная Аргентины начнет 22 ноября матчем против Саудовской Аравии. Также Месси и Ко на групповом этапе сыграют против команд Мексики и Польши.
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