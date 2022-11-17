"Є ймовірність, що список із 26 гравців зміниться. Подивимося. Є гравці, які не готові на 100 відсотків. Ми хочемо бути обережними і подивитися, як вони прогресуватимуть", – заявив Скалоні.

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Хоча фахівець не став розповідати деталі, аргентинське видання Ole розкрило прізвища тих гравців, чий стан викликає занепокоєння тренерського штабу. Йдеться про Хоакіна Корреа, Ніколаса Гонсалеса, Маркоса Акунью, Хуана Фойта, Крістіан Ромеро, Леандро Паредеса, Пауло Дибалу та Алехандро Гомеса.

Нагадаємо, що свій шлях на ЧС-2022 збірна Аргентини розпочне 22 листопада матчем проти Саудівської Аравії. Також Мессі і ко на груповому етапі зіграють проти команд Мексики та Польщі.

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