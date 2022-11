Поєдинок між збірними Аргентини та Мексики мав надзвичайно велике значення. Поразка в ньому була неприпустимою для "альбіселесте", адже в такому випадку вони вилетіли б з ЧС-2022 достроково. "Ель Трі" з одним очком у активі, в принципі, могли дозволити собі програти, однак тоді необхідно було б перемагати Саудівську Аравію й молитись за тріумф поляків в наступному турі.

Ліонель Скалоні після фіаско з саудитами вдався до масштабної ротації. В лінії оборони замість Тальяфіко, Ромеро та Моліни з'явились Акунья, Лісандро Мартінес та Монтіель, а Папу Гомеса й Паредеса замінили на Гвідо Родрігеса та Макаллістера. Тата Мартіно, своєю чергою, перевів Мексику зі схеми 4-3-3 у 5-3-2 й випустив у старті 36-річного Гуардадо – це вже його 5-й чемпіонат світу в кар'єрі.

Аргентина – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу з розкішним ударом Мессі

Перший тайм виявився надзвичайно закритим. "Ель Трі" максимально наситили центр поля, тримаючи там чисельну більшість і не дозволяючи "альбіселесте" розігрувати атаки через дану зону. Проти Мессі грали дуже щільно, і лише Ді Марія виділявся якимось позитивом. Попри це, розтягнути оборонний блок збірної Мексики не вдавалося.

Тактичний малюнок першого тайму. Мексика перекриває центр, Аргентина не намагається в нього заходити й потрапляє під щільний пресинг

З іншого боку, підопічні Херардо Мартіно також не вражали попереду. Аргентина завдяки опусканням Гвідо Родрігеса в центр оборони сильно втрачала у просуванні, але не залишала вільних зон на власній третині.

У підсумку, команди видали антиперформанс в атаці – на двох вони провели всього три неточних удари з / після стандартів, зробивши всього 6 дотиків у штрафному. Запам'ятатись зміг тільки постріл Веги в ліву дев'ятку, який без проблем взяв Емі Мартінес.

На початку другого тайму гра стала більше відкритою. Мексика та Аргентина розмінялись кількома непоганими контратаками, причому "Ель Трі" виглядали гостріше – вони запороли виходи 3-в-3 та 2-в-3. У "альбіселесте" все так же виділявся Ді Марія, однак більш важливими були тактичні перестановки Лео Скалоні. Тепер центрбеки підіймались вперед в опорну зону, допомагаючи півзахисникам готувати атаки.

Особливо це стало помітно після появи Енцо Фернандеса замість Гвідо Родрігеса на 57-й хвилині. Трохи згодом на полі з'явились Альварес і Моліна, які замінили Лаутаро та Монтіеля. Аргентина стала довше затримуватись на чужій половині – і саме це принесло успіх на 64-й хвилині.

Розіграш у центрі поля завершився передачею на Ді Марію, той пройшов уперед і віддав пас в центр. Мексиканці в цей момент підсіли до власного штрафного й не встигли перебудуватись. Мессі залишився відкритим, отримав м'яч і потужним ударом метрів з 24-х поцілив у правий нижній кут. 1:0! Лео вивів збірну Аргентини вперед.

