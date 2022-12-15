Победитель финала катарского Мундиаля не ограничится кубком мира. Эта сборная официально станет самой сильной на планете.

Аргентина и Франция в решающем матче ЧМ-2022 поборются за статус чемпиона мира. Впрочем, победа принесет не только трофей, но и выведет сборную во главу рейтинга ФИФА.

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Сейчас лидирует Бразилия (1840,77), а Франция и Аргентина занимают 2-3 места, имея почти идентичное количество очков – 1823,46 и 1823,43. Каждая из них может завершить год на вершине рейтинга.

За победу в основное или дополнительное время в финале ЧМ-2022 сборная получит 30 очков. Таким образом, Франция или Аргентина обойдут Бразилию в рейтинге ФИФА.

Но если чемпион мира определится по пенальти, то "селесао" сохранят лидерство, ведь победитель получит всего 15 очков.

Бразилия возглавляет рейтинг с весны 2022-го. До этого первенство в течение трех с половиной лет удерживала сборная Бельгии.

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