Only 0.03 pts separate and in the FIFA ranking ahead of the WC final.



If it goes to penalties, will remain world #1.



1. 1841

2. 1823.46

3. 1823.43

4. 1781

5. ?????? 1774

6. 1741

7. 1724

8. 1703

9. 1699

10. 1693

11. 1672#FIFAWorldCup