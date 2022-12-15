Переможець фіналу катарського Мундіалю не обмежиться кубком світу. Ця збірна офіційно стане найсильнішою на планеті.

Аргентина та Франція у вирішальному матчі ЧС-2022 позмагаються за статус чемпіона світу. Втім, перемога принесе не лише трофей, а й виведе збірну на перше місце рейтингу ФІФА.

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Наразі лідирує Бразилія (1840,77), а Франція та Аргентина посідають 2-3 місця, маючи майже ідентичний доробок – 1823,46 та 1823,43. Кожна з них може завершити рік на вершині рейтингу.

За перемогу в основний або додатковий час у фіналі ЧС-2022 збірна отримає 30 очок. Таким чином Франція чи Аргентина обійдуть Бразилію в рейтингу ФІФА.

Але якщо чемпіон світу визначиться по пенальті, то "селесао" збережуть лідерство, адже переможець отримає лише 15 очок.

Бразилія очолює рейтинг з весни 2022-го. Доти першість протягом трьох з половиною років втримувала збірна Бельгії.

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