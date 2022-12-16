Матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. У "Альбиселесте" путь к решающему матчу оказался несколько сложнее – ЧМ-2022 для них начался сенсационным поражением от Саудовской Аравии. В дальнейшем подопечные Лионеля Скалони только прибавляли. Франция также имеет в своем пассиве одно поражение на групповом этапе. Правда, оно случилось тогда, когда задача с выходом в плей-офф уже была решена. Резервисты подвели Дидье Дешама, проиграв Тунису.

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Где смотреть финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция? У украинских зрителей будет выбор, где посмотреть решающий поединок чемпионата мира в Катаре. Смотреть игру вживую в свободном доступе можно на платформе Суспільне Спорт, а также в эфире региональных телеканалов Суспільного. Вещатель также планирует показать церемонию-закрытие, которая стартует в 16:00. Также посмотреть матч Аргентина – Франция можно на медиасервисе MEGOGО, но при наличии соответствующей подписки.

Отчетная встреча станет для команд 13-й, которую они проведут между собой. Правда, официальных матчей было всего три – все на чемпионатах мира. Аргентина побеждала французов на ЧМ-1930, когда стала второй, и на домашнем победном Мундиале в 1978 году. В обоих случаях эти поединки прошли на групповой стадии турниров. В плей-офф эти соперники впервые встретились на ЧМ-2018. Тогда в рамках 1/8 финала Франция одержала зрелищную победу со счетом 4:3.

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