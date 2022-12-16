Матч Аргентина – Франція відбудеться у неділю, 18 грудня. Стартовий свисток на стадіоні Люсаїл Айконік прозвучить о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. У "Альбіселесте" шлях до вирішального матчу виявився трохи складнішим – ЧС-2022 для них почався сенсаційною поразкою від Саудівської Аравії. Надалі підопічні Ліонеля Скалоні лише додавали. Франція також має у своєму активі одну поразку на груповому етапі. Щоправда, вона сталася тоді, коли завдання з виходом до плей-офф вже було вирішене. Резервісти підвели Дідьє Дешама, програвши Тунісу.

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Де дивитися фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція? Українські глядачі матимуть вибір, де подивитися вирішальний поєдинок чемпіонату світу в Катарі. Дивитися гру наживо у вільному доступі можна на платформі Суспільне Спорт, а також в ефірі регіональних телеканалів Суспільного. Мовник також планує показати церемонію-закриття, яка стартує о 16:00. Також подивитися матч Аргентина – Франція можна на медіасервісі MEGOGО, але за наявності відповідної підписки.

Звітна зустріч стане для команд 13-ю, яку вони проведуть між собою. Щоправда, офіційних матчів було лише три – усі на чемпіонатах світу. Аргентина перемагала французів на ЧС-1930, коли стала другою, та на домашньому переможному Мундіалі 1978 року. В обох випадках ці поєдинки відбулися на груповій стадії турнірів. У плей-офф ці суперники вперше зустрілися на ЧС-2018. Тоді в рамках 1/8 фіналу Франція здобула видовищну перемогу з рахунком 4:3.

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