Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой будет комментировать финальный матч между Аргентиной и Францией, сообщает пресс-служба MEGOGO.

Аргентина – Франция: прогноз на финал ЧМ-2022

Звездный гость вместе с Романом Бебехом сформируют пару для работы на альтернативной дорожке. На первой дорожке финал ЧМ будут комментировать Вадим Скичко и Сергей Пейчев. MEGOGO не в первый раз практикует приглашение ярких гостей для комментирования статусных матчей. На финале ЛЧ этого года между Ливерпулем и Реалом украинская аудитория имела возможность слушать Александра Поворознюка – одиозный президент Ингульца составил компанию тому же Бебеху.

Напомним, матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток финала ЧМ-2022 на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Бедон водки і машина пива: Поворознюк запалив у етері ЛЧ – парі з Козловським, Лунін в Інгульці, Вова, Кошовий, політика