Зеленський та Кошовий / Фото з відкритих джерел

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий буде коментувати фінальний матч між Аргентиною та Францією, інформує прес-служба MEGOGO.

Аргентина – Франція: прогноз на фінал ЧС-2022

Зірковий гість разом з Романом Бебехом сформують пару для роботи на альтернативній доріжці. На першій доріжці фінал ЧС коментуватимуть Вадим Скічко та Сергій Пейчев. MEGOGO не вперше практикує запрошення яскравих гостей для коментування статусних матчів. На цьогорічному фіналі ЛЧ між Ліверпулем та Реалом українська аудиторія мала змогу слухати Олександра Поворознюка – одіозний президент Інгульця склав компанію тому-таки Бебеху.

Нагадаємо, матч Аргентина – Франція відбудеться у неділю, 18 грудня. Стартовий свисток фіналу ЧС-2022 на стадіоні Люсаїл Айконік прозвучить о 17:00 за київським часом.

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