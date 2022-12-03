Аргентина и Австралия разыграют путевку в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Ищите ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аргентина – Австралия стартует в 21:00. Посмотреть эту игру вживую можно на сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. В свободном доступе трансляция доступна на Суспільному. Текстовую онлайн-трансляцию Аргентина – Австралия проведет "Футбол 24". В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против Нидерландов.

Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса

Стартовые составы:

Аргентина: Мартинес – Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья – Фернандес, Де Пауль, Макалистер – Месси, Альварес, Гомес

Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич – Муй, Баккус, Ирвин, Леки – Дюк, Макгри