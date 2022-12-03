Аргентина та Австралія розіграють путівку до чвертьфіналу чемпіонату світу в Катарі. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аргентина – Австралія стартує о 21:00. Подивитися цю гру наживо можна на сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки. У вільному доступі трансляція доступна на Суспільному. Текстову онлайн-трансляцію Аргентина – Австралія проведе "Футбол 24". У чвертьфіналі переможець цієї пари зіграє проти Нідерландів.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса

Стартові склади:

Аргентина: Мартінес – Моліна, Отаменді, Ромеро, Акунья – Фернандес, Де Пауль, Макалістер – Мессі, Альварес, Гомес

Австралія: Раян – Дегенек, Суттар, Роулз, Бехіч – Муй, Баккус, Ірвін, Лекі – Дюк, Макгрі