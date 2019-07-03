Арена Львов избежит дисквалификации за матч против Сербии, – Цыганык

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился инсайдами о вероятной дисквалификации стадиона во Львове после матча квалификации к Евро-2020 против Сербии (5:0).

"УЕФА напрвил запрос в FARE по поводу использования красно-черной символики на стадионе. Насколько она разрешена. В FARE сказали, что эта символика не запрещена, и изображение героев Украины совершенно не запрещены на стадионах. Наказания за это не будет.

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Если у Арены Львов и будет наказание, то оно будет финасовое. За использование пиротехники. Дисквалификации стадиона, как было несколько лет назад, не будет", – сказал Цыганык в своей авторской программе.

Окончательное решение относительно поведения фанатов во время поединка с Сербией будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.

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