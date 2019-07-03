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Арена Львов избежит дисквалификации за матч против Сербии, – Цыганык

19:59 78 Читати українською
Арена Львов избежит дисквалификации за матч против Сербии, – Цыганык
Фанаты сборной Украины на Арене Львов / Фото УАФ

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился инсайдами о вероятной дисквалификации стадиона во Львове после матча квалификации к Евро-2020 против Сербии (5:0).

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"УЕФА напрвил запрос в FARE по поводу использования красно-черной символики на стадионе. Насколько она разрешена. В FARE сказали, что эта символика не запрещена, и изображение героев Украины совершенно не запрещены на стадионах. Наказания за это не будет.

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Если у Арены Львов и будет наказание, то оно будет финасовое. За использование пиротехники. Дисквалификации стадиона, как было несколько лет назад, не будет", – сказал Цыганык в своей авторской программе.

Окончательное решение относительно поведения фанатов во время поединка с Сербией будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.

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Сборная Украины Арена Львов Игорь Цыганык футбольные фанаты Украина - Сербия
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