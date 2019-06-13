УЕФА открыл дело против Украины по мотивам разгрома сербов

Украина может быть наказана за нарушения на матче квалификации к Евро-2020 против Сербии.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины после поединка квалификации к Евро 2020 против сборной Сербии, который проходил 7 июня на Арене Львов.

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Украина обвиняется в использовании пиротехники, метании предметов на поле, блокировании лестницы и использовании лазерных указок, сообщает официальный сайт УЕФА. Отметим, что политических обвинений против Украины не предъявлено. Дело рассмотрят 18 июня.

Напомним, сборная Украины переиграла во Львове национальную команду Сербии в поединке квалификации к Евро-2020 со счетом 5:0.

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