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УЕФА открыл дело против Украины по мотивам разгрома сербов

18:43 104 Читати українською
УЕФА открыл дело против Украины по мотивам разгрома сербов
Сборная Украины / EFE

Украина может быть наказана за нарушения на матче квалификации к Евро-2020 против Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины после поединка квалификации к Евро 2020 против сборной Сербии, который проходил 7 июня на Арене Львов.

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Украина обвиняется в использовании пиротехники, метании предметов на поле, блокировании лестницы и использовании лазерных указок, сообщает официальный сайт УЕФА. Отметим, что политических обвинений против Украины не предъявлено. Дело рассмотрят 18 июня.

Напомним, сборная Украины переиграла во Львове национальную команду Сербии в поединке квалификации к Евро-2020 со счетом 5:0.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины УЕФА Украина - Сербия
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