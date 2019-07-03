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Арена Львів уникне дискваліфікації за матч із Сербією, – Циганик

3 липня 19:58 2077 Читать на русском
Арена Львів уникне дискваліфікації за матч із Сербією, – Циганик
Фанати збірної України на Арені Львів / Фото УАФ

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився інсайдами щодо ймовірної дискваліфікації Арени Львів після матчу кваліфікації до Євро-2020 із Сербією (5:0).

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"УЄФА надіслав запит у FARE з приводу використання червоно-чорної символіки на стадіоні. Наскільки вона дозволена. У FARE сказали, що ця символіка не заборонена, і зображення героїв України абсолютно не заборонені на стадіонах. Жодного покарання за це не буде.

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Якщо Арена Львів і матиме покарання, то воно буде фінасове. За використання піротехніки. Дискваліфікації стадіону, як було кілька років тому, не буде", – сказав Циганик в своїй авторській програмі.

Остаточне рішення щодо поведінки фанатів під час поєдинку із Сербією прийматиме дисциплінарний комітет УЄФА.

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Теги
Головне Збірна України Арена Львів Ігор Циганик футбольні фанати Україна - Сербія
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