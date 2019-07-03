Арена Львів уникне дискваліфікації за матч із Сербією, – Циганик

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився інсайдами щодо ймовірної дискваліфікації Арени Львів після матчу кваліфікації до Євро-2020 із Сербією (5:0).

"УЄФА надіслав запит у FARE з приводу використання червоно-чорної символіки на стадіоні. Наскільки вона дозволена. У FARE сказали, що ця символіка не заборонена, і зображення героїв України абсолютно не заборонені на стадіонах. Жодного покарання за це не буде.

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Якщо Арена Львів і матиме покарання, то воно буде фінасове. За використання піротехніки. Дискваліфікації стадіону, як було кілька років тому, не буде", – сказав Циганик в своїй авторській програмі.

Остаточне рішення щодо поведінки фанатів під час поєдинку із Сербією прийматиме дисциплінарний комітет УЄФА.

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