Арбитры относятся к Зозуле так, будто его не существует, – агент игрока

Владимир Кузьменко, агент нападающего Альбасете Романа Зозули, прокомментировал возможное предвзятое отношение испанских арбитров в украинскому футболисту.

"Мне не нравится, как арбитры обращаются с игроком. Иногда кажется, что они игнорируют его, будто Романа не существует. Так происходит в большинстве матчей. Но я не хочу думать, что судьи что-то имеют против него.

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Роман ведет себя на поле как боец. Он бьется за свою команду. Ранее у него не было подобных проблем с арбитрами.

Мне кажется, что Зозуля был справедливо удален в матче против Эльче. Это футбол, Роман очень сожалеет и просит прощения. Мы будем делать все, чтобы этого больше не повторилось.

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Роману хорошо в Альбасете, он чувствует себя феноменально. Хотел бы поблагодарить фанатов, горожан клуб и команду. На него тут рассчитывают и поддерживают не только в хорошие, но и плохие моменты.

Продление контракта? Пока мы не говорили с клубом на эту тему", – отметил Кузьменко в интервью Radio Marca.

Добавим, что контракт Зозули с Альбасете рассчитан до 30 июня 2019 года.