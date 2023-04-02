Поєдинок чемпіонату Мексики між Амерікою та Леоном перетоврився на бійню.

Леон виграв перший тайм завдяки голу в компенсований час, але після перерви почалася справжня вакханалія.

На 63-й хвилині Амеріка зрівняла рахунок з підозрою на гру рукою. Футболісти Леона обступили Фернандо Ернандеса, проте той вирішив давати відсіч. Польовий арбітр коліном вдарив по геніталіях хавбека Лукаса Ромеро, який був найближче. Така витівка може коштувати 39-річному рефері кар'єри.

Rodillazo del árbitro al jugador de León, esto le puede costar la carrera a Fernando Hernandez, Archundia como explicas esto, agresión del árbitro. pic.twitter.com/QzOjGxwpbg — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 2, 2023

До фінального свистка фанати побачили ще по голу від команд, масові сутички і вилучення обох головних тренерів. Керманичу Леона Ніколасу Ларкамону навіть розірвали майку, тому він покидав поле з оголеними грудьми.

Сухий підсумок зустрічі – нічия, яка залишила Леон другим, а Амеріку третьою.

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