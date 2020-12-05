Арбитр отменил гол Ингульца и назначил пенальти – Бартулович спас рефери от скандала
Неординарный эпизод произошел в матче 12-го тура УПЛ между Львовом и Ингульцом.
В конце первого тайма форвард Ингульца Мкомола получил передачу из глубины и пробил по воротам – после второй попытки мяч попал в руку защитника и залетел в ворота.
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Впрочем, арбитр взятие ворот отменил и назначил 11-метровый. Опытный Младен Бартулович ударом в девятку таки вывел свою команду вперед и немного "защитил" арбитра Ярослава Козыка от неминуемого судейского скандала.
Отметим, что Ингулец на момент начала встречи занимал 10 место, имея в активе 10 очков.
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