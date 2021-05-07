Украинский арбитр Евгений Арановский вместе со своей бригадой получил назначение на поединок 34-го тура греческой Суперлиги.

Евгений Арановский вместе с Александром Жуковым и Валентином Куцевым рассудят поединок греческого первенства между Панатинаикосом и АЕКом, сообщает президент УАФ Андрей Павелко в своем Facebook.

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Поединок состоится 9 мая, и в нем решится судьба последней путевки в еврокубки, хотя до завершения первенства еще 2 тура. АЕК сейчас занимает 4 место с 55 очками, которое дает возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, а вот Панатинаикос – пятый с 52 пунктами.

Добавим, что в составе АЕКа выступают сразу три украинца – Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.

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