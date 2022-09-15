СК Днепр-1 проводит в Никосии матч 2-го тура Лиги конференций против Аполлона из Лимассола. Онлайн-трансляцию смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аполлон – СК Днепр-1 на Футбол 24, стартует в 19:45. В первом туре Лиги конференций украинцы минимально уступили нидерландскому АЗ (0:1), в то время как киприоты расписали нулевую ничью на поле Вадуца. Поэтому подопечные Александра Кучера находятся на последнем месте турнирной таблицы группы Е. Но вся борьба еще впереди!

Аполлон – СК Днепр-1: анонс матча Лиги конференций

Аполлон из Лимассола – действующий чемпион Кипра и обладатель национального Кубка. После трех туров нового первенства наш соперник уверенно возглавляет турнирную таблицу с 9 очками. В прошлом уикенде Аполлон одержал волевую победу над Омонией (2:1).

Аналогичные показатели и в СК Днепр-1, если учесть УПЛ. В воскресенье днепряне разбили Металлист 1925 (3:0) и по потерянным очкам является абсолютным лидером чемпионата. Правда, на европейской арене все очень грустно – три поражения подряд.

Стартовые составы

Аполлон: Йованович – Панайоту, Пейберн, Роберж, Алисами – Кириаку, Коль – Шахар, Ба, Хаммас – Питтас

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Амаш – Довбик

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