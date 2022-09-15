СК Дніпро-1 проводить у Нікосії матч 2-го туру Ліги конференцій проти Аполлона із Лімасола. Онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аполлон – СК Дніпро-1 на Футбол 24, стартує о 19:45. У першому турі Ліги конференцій українці мінімально поступилися нідерландському АЗ (0:1), тоді як кіпріоти розписали нульову нічию на полі Вадуца. Тож наразі підопічні Олександра Кучера перебувають на останньому місці турнірної таблиці групи Е. Та вся боротьба ще попереду!

Аполлон – СК Дніпро-1: анонс матчу Ліги конференцій

Аполлон із Лімасола – чинний чемпіон Кіпру та володар національного Кубка. Після трьох турів нової першості наш суперник впевнено очолює турнірну таблицю із 9 очками. Минулого вікенду Аполлон здобув вольову перемогу над Омонією (2:1).

Аналогічні показники і в СК Дніпро, якщо брати до уваги УПЛ. У неділю дніпряни розтрощили Металіст 1925 (3:0) і за втраченими очками є абсолютним лідером чемпіонату. Щоправда, на європейській арені наразі все дуже сумно – три поразки поспіль.

Стартові склади

Аполлон: Йовановіч – Панайоту, Пейберн, Роберж, Алісамі – Кіріаку, Коль – Шахар, Ба, Хаммас – Піттас

СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик

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