Английские клубы вынуждены мириться с новыми ограничениями, которые будут иметь последствия после международных матчей.

Команда, тренерский штаб и персонал любого клуба АПЛ обязаны отбыть 10-дневный карантин после возвращения из-за границы, сообщает The Athletic.

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Разрешено только участие в тренировках и матчах, после которых игроки обязаны возвращаться домой. Наличие отрицательного теста сокращает изоляцию до 5 дней. Такие же правила начали действовать для лиц, которые впервые приехали в Британию. Например, Томасу Тухелю пришлось бы отсидеть не менее 5 дней карантина и только потом приступать к работе в Челси.

Добавим, что борьбу в еврокубках продолжают семь клубов АПЛ – Ливерпуль, Манчестер Сити и Челси в ЛЧ, а МЮ, Тоттенхэм, Лестер и Арсенал в ЛЕ.

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